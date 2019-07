Eesti õpilasfirma tuli Euroopast koju tagasi kõrge kohaga

„Iga päev tegime pärast kooli kokku 700 tundi tootearendust ja tänu sellele sündisidki meil sellised unikaalsed retseptid,” sõnas Brandi kommunikatsioonijuht. Täna on Brandi tooteportfellis kolm toodet: juuksesavi, juuksevaha ja juuksesprei. Iga toode maksab 12 eurot ja tänaseks koosneb igaüks neist juba 12 koostisainest. „Iga toote kohta oli umbes 30 vussi läinud prototüüpi, kuni tulid need õiged, toimivad tooted,” rääkis Aukust.

Enamuse tootearendusest tegidki noormehed ise, samas protsessi jooksul küsiti abi ka Tartu ülikooli Chemicumilt. Tooteid toodetakse Hugo Treffneri gümnaasiumi keemialaboris. Õpilasfirma registreeriti 2018. aasta oktoobris. Brandi näol on olnud tegu esimese meeste juukseviimistlusvahendite tootjaga Eestis.

Tahavad järgmise aastal 200 salongi jõuda

Tänaseks on Brandil üle 500 kliendi ning nende tooted on müügil 24s juuksurisalongis ja kosmeetikakaupluses. Järgmisel aastal soovitakse jõuda kokku umbes 200 suuremasse salongi Eestis ning seejärel soovitakse laieneda välismaale, kuna Eesti turu võimalused on piiratud. Esimene siht on Skandinaaviasse, kuna seal on üks maailma suurim juukseviimistlustoodete turg.

„Euroopas on palju rohkem mehi, kes kasutavad juukseviimistlustooteid ja on ka palju enam juuksurisalonge, kuhu enda tooteid müüa,” selgitas Aukust. Hetkel on ettevõte kaasamas esimest, 15 000 euro suurust investeeringut välisturule laienemiseks. Euroopa konkursi tulemusena on õpilasfirma alustanud läbirääkimisi müügipartneritega Saksamaal ja Soomes.

Varasematel aastatel on Eesti õpilasfirmad saanud Euroopa parima õpilasfirma võistlustel kaheksal korral koha esikolmikus. Nendest kolmel esikoha.