Eesti Panga asepresidendile teeb muret riigitöötajate kiiresti kasvav palk

Eesti Panga asepresidendi sõnul on Eesti majanduses on üks kitsaskohti tööjõuturg, mis ei võimalda kasvada ja kui tööjõuturul on selline keeruline olukord, kus paljud on juba hõivatud ja samas nõudlus uute inimeste järele on suur, siis see survestab ka palkasid.

"Inimeste palgad on Eestis kiiresti kasvanud, aga huvitav tendents on see, et viimastel aastatel hakkab silma palgakasv avalikus sektoris – see on kindlasti murekoht, kui see nii peaks jätkuma, sest riigi surve tööjõuturule teeb erasektori jaoks olukorra keerulisemaks,” rääkis Kaasik.

