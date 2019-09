Eesti Panga asepresident: ega kriis tulemata ei jää

Kaasiku sõnul on küsimus, kas räägime Eesti või muus kontekstis. Kui kriis tuleb väljastpoolt, siis ei ole meil Kaasiku sõnul midagi teha. „Oleme nii väike majandus, peame olema paindlikud ja suutma kohanduda,“ põhjendas ta.

Ka sisemise kriisi tsüklite juures on oluline, kui suur on laenuvõimendus. Kui enne eelmist, kümne aasta tagust kriisi oli meil laenamine Kaasiku sõnul tõhusalt üles pumbatud, siis nüüd seda ei ole. Pigem näeb keskpanga asepresident ohtu selles, et tekib vindumine.

Et ettevõtted ei suuda olla piisavalt konkurentsivõimelised välisturgudel ja see toob kasvu kängumise, selle, et jäämegi praegu saavutatud tasemele pidama. „See oht on praegu oluliselt suurem, kui sellise kriisi kordumine kui 2008.-2009. aastal,“ lausus Kaasik.

Praegune majanduskasvu aeglustumine Eestis on keskpanga asepresidendi sõnul tingitud väliskeskkonnast. Kui sellel aastal peaks majanduskasv keskpanga ootuste kohaselt olema 3%, siis tuleval aastal 1,9% ning ületuleval aastal 2%.

Keskpank eeldab, et meie jõukohane kasvutempo on umbes 3%. "Me oleme kiiresti kasvanud, meie ressursid on ammendunud. Meil ei ole vabu töötajaid ja välisnõudlus on nõrgenenud. Ja selles olukorras 2% kasv on isegi hea tulemus," lausus Kaasik.

Kui praegu on euroala intressid ajalooliselt madalad, siis Eesti ettevõtjad kinnitavad, et nende laenukulud on siiski kõrged, et pangast ei saa seda odavat laenu. Kas asi on selles, et meie pangandusturul ei ole piisavalt konkurentsi?