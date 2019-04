Eesti Panga asepresident: majanduse kohal on palju erinevaid äikesepilvi. Kui seal raksatab, siis võib päris halvasti minna

„Meie baasstsenaarium on tehtud eeldusel, et mingeid negatiivseid üllatusi otseselt ei realiseeru, aga teame samal ajal, et erinevaid äikesepilvi majanduse kohal on palju. Kui seal raksatab, siis võib päris halvasti minna,” rääkis Kaasik.

Tema sõnul ootab Eesti majandust lähiaastatel ees mõnevõrra aeglasem kasv. „Kui meie kasv oli eelmisel aastal nelja protsendi juures, siis lähiaastatel kahaneb kuhugi kahe protsendi juurde. Arvestades, et oleme eelmistel aastatel kiiresti kasvanud, siis majandusele on tervislik pärast sellist kasvuspurti hinge tõmmata.”

„Muidugi on ohud mujal maailmas jätkuvalt väga suured,” märkis ta ja tõi ühe näitena brexiti. „Valdavalt hinnatakse, et lepppeta lahkumise korral läheb Ühendkuningriigi majandus suurde langusesse. Inglise Panga ennustus oli, et SKP langus mitme aasta peale kokku saab olema ligi 10%. Kui nii suur majandus ära kukub, siis sellel on väga suur mõju ka Euroopale. Ja pole mõtet loota, et meie pääseme, kuna meil on vähe otseseid sidemeid Suurbritanniaga.”