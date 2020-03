Eesti Panga asepresident näeb valitsuse sammu taga varjatud eesmärki

Ülo Kaasik Foto: Priit Simson

Täna teatas valitus, et külmutab sissemaksed teise sambasse. Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik arvab, et seda ei oleks sugigi tarvis teha ning see on tulevaste pensionäride arvelt.