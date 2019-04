Eesti Panga asepresident: näeme vabatahtlikus teises sambas ohte rohkem kui lahendusi

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ütles, et vabatahtlikku teist sammast toetavad poliitikud pole esitanud analüüse, mis näitaksid selle eeliseid praeguse süsteemi ees. Teise samba fondides on kokku üle 4 miljardi euro ning kui see peaks lühikese aja jooksul majandusse voolama, võib see tekitada samalaadse mulli, nagu oli enne eelmist majanduskriisi. Seeõttu näeb Kaasik selles idees rohkem ohte kui lahendusi.

Milline on teie seisukoht teise samba vabatahtlikuks muutmise kohta?

Tahaksin kõigepealt teada, mida vabatahtlikuks muutmine tähendab ja mis on selle eesmärk. Kui räägime Isamaa valimiste ajal pakutud ideest, siis sellesse suhtuksime küll kriitiliselt. See võib tähendada probleeme.