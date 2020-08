Eesti Panga ekspert: tööturu olukord on endiselt ebakindel

Mitmed suurema sagedusega andmeallikad näitavad, et tööturu olukord on viimastel kuudel stabiliseerunud kuigi võrreldes kriisieelse ajaga selgelt nõrgem. Töötamise registri andmed näitavad, et töösuhete arv kahanes mai lõpuks aastavõrdluses 3%, kuid on alates sellest ajast parenemise kursil. Mõningal määral võib olukorda tegelikust paremana näidata töötasu hüvitise mõju, sest selle tingimused teevad koondamise ühe kuu jooksul peale hüvitise saamise aega väga kalliks.

Registreeritud töötus on samuti alates juunist püsinud muutumatu - võrreldes eriolukorra ajaga lisandub uusi registreeritud töötuid vähem ning uue töökoha leidmise tõenäosus on tõusnud. Ettevõtete hõiveootused on Konjunktuuriinstituudi küsitlusandmete järgi alates aprillist paranenud ning taastumist näitab ka Töötukassa poolt vahendatavate vabade töökohtade hulk.

Hoolimata viimaste kuude positiivsetest märkidest on tööturu edasine väljavaade endiselt ebakindel. On tavaline, et töötajaid puudutavad otsuste tegemine võtab ettevõtetes aega ning mitmeid koroonakriisist tugevasti mõjutatud tegevusalasid ootab lisaks sellele ees madalhooaeg. Suurim risk on endiselt seotud viiruse edasise leviku ja selle tõkestamiseks rakendatavatest meetmetega.