Eesti Panga juht hoiatab suure raha kasutamise karide eest: EL-i taastusfondi 1,5 miljardi euro jagamine peab olema läbipaistev

Euroopa Taaskäivitamise kavast saab Eesti järgmise kolme aasta jooksul lisaks EL-i tavapärasele seitsmeaastasele eelarvele (MFF) üle pooleteise miljardi euro toetusi. Selle raha kasutamine peab toimuma läbimõeldult ja selgelt, tõdes Müller. Praegu on teada vaid üks objekt - Tallinna haigla ehitus.

Koroonakriisis räsitud ja paigaltammuva Euroopa Liidu majanduse käimatõmbamiseks leppisid riigijuhid juulikuus kokku Euroopa taastusfondi käivitamise. Majanduse taaskäivitamise kava maht on 750 miljardit, millest 390 on toetused ja 360 miljardit laenud.

Need summad on mõeldud järgmise kolme aasta jooksul kinnitatud projektidele ning kasutamiseks kokku kuue aasta jooksul. Lõviosa taaskäivitamise rahast läheb käiku kava alusel, mis on alles rahandusministeeriumis koostamisel ja esitatakse valitsusele esmalt sügisel ning lõplikult aasta lõpuks.

Eesti saab kasutada taaskäivitamise fondist kokku järgmisel kolmel aastal üle pooleteise miljardi euro toetusi, näiteks on valitsus soovinud kasutada sellest 340 miljonit Tallinna uue haigla ehitamiseks. Millised projektid veel raha saavad, see on ebaselge.

Ebaselgus on ka rahajagamise põhimõtetes, valitsus on muude rahade jagamisel koroonakriisi ajal jooksvalt oma põhimõtteid muutnud, näiteks esialgu keelduti Kredexi kaudu Porto Franco kinnisvaraarendusele raha laenamisest, hiljem laenu andmise aluseid muudeti ja sadamaarendus sai ikkagi raha.