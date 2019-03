Eesti Panga näitusel on eksponeeritud eriti haruldased paberrahad

Näitusel on paberrahakogujad Tõnu Karu ja Arvo-Mart Elvisto välja pannud oma kollektsiooni kuuluvad haruldased paberrahad Eesti Vabariigi algusaegadest kuni tänapäevani ning Eesti Vabariigi raha kujunemise loo kirja panemisel on kasutatud ka paberrahakollektsionäär Allan Tohvi raharaamatuid „Eesti Raha 100" ning „Sajandi rahalood."

Eksponeeritud on eriti haruldased paberrahad vabariigi algusest kuni tänapäevani.

Näha saab näiteks eriti haruldast 5000 margast pangatähte, haruldasi Eesti Wabariigi 5% Wõlakohustusi, käibel olnud 100 000 margast, Eesti Vabariigi kassa-vekslit, haruldasi erinevate seeriatähtede- ja väikeste numbritega rahatähti, 1922. aasta 1000 margaseid erimeid ja mitmeid teisi põnevaid ajaloolisi rahatähti. Eriti huvipakkuvad on ka 1928. aasta rahareformi obligatsioonid ja Suurbritannia 1000 £ võlakirja proov.

Samuti on näitusel eksponeeritud mitmeid põnevaid erimeid, millest üks on avastatud paari aasta eest ja on näitusel ka tähistamata. Vastuseid, et millisest eksponaadist on jutt, ootab kollektsionäär Arvo-Mart Elvisto e-posti aadressile arvomart.elvisto@gmail.com ning esimene õige pakkuja saab auhinnaks Eesti Vabariigi 2 kroonise 1992 aasta tärniga rahatähe, mis on pangapakendis.

Näituste sarjaga tutvustab Eesti Pank oma 100. sünnipäeva puhul eriilmelisi rahakollektsioone ning teeb sellega sümboolse kingituse kõikidele kollektsionääridele.