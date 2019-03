Eesti Panga ökonomist: hoiuste kasv on jätkuvalt kiire

Jana Kask, Eesti Panga ökonomist Jana Kask RUS

Jana Kask Eesti Pank

Eluasemelaenude kasv jätkus veebruaris endises tempos, kuid tarbimislaenude ja autoliisingute võtmine on veidi vähenenud. Hoiuste kasv on aga endiselt kiire. Ettevõtted on viimastel kuudel võtnud laenu varasemast vähem, kirjutab Eesti Panga ökonomist Jana Kask.