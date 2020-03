Eesti Panga president: laenuraha suurusjärk miljard eurot kõlab loogiliselt, aga kui juba, siis laenata väikese varuga

Alustame sellest, et kui rahandusminister käis reedel välja erinevaid võimalusi, mida riik kaalub ettevõtjate ja töötajate aitamiseks, siis kas need on piisavad?

Kindlasti saab see eriolukord olema majandusele tuntava mõjuga. Eesti Pank soovitaski seda, et kõigepealt tuleb ettevõtlust toetada, et meid ei tabaks pankrottide laine, et inimesed ei kaotaks tööd ega jääks ootamatult sissetulekuta. Selle saavutamiseks peab riik tuge pakkuma. Aga kuidas seda teha? Mõju poolest peavad meetmed olema piisavalt kiired ja suunatud konkreetsetele abivajajatele ning teha tuleb seda kohe. Samuti rõhutaks, et need peaksid olema siiski ajutised, meil pole mõtet hakata kehtestama pikki, kaheaastaseid soodustusi.

Madis Müller ütleb, et 2008. aastal tulenesid probleemid selgelt finantssektorist ja võlakirjaturgudest. Praegu ei saa seda öelda ja keskpanga roll on küllalt tagasihoidlik võrreldes valitsuste või meditsiinitöötajatega. Foto: Henri-Kristian Kirsip

Ja kohe peabki reageerima kolmes teemas: kuna kriis on tervishoiuga seotud, siis peab vaatama, et meditsiinis ei jääks midagi rahapuudusel tegemata. Teiseks tuleks toetada haige inimese kodus püsimist, sest praegu peab endiselt haiguslehele jäänu esimesed päevad omast taskust kinni maksma. Siin peaks kohe tulema riigi tugi, et keegi sissetulekus ei kaotaks. Riik võiks toetada ka sundkorras, st mitte haiguse tõttu koju jäänud inimesi.

Kolmandaks ettevõtted, mis on kõige suurema löögi all – kuidas aidata neid, kelle käive kukub täielikult ära ja samal ajal on vaja maksta palgad-laenud? Kõige mõistlikum on teha seda riigigarantiiga näiteks Kredexi kaudu, st mitte otsese laenu, vaid tagatiste pakkumisena.