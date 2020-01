Eesti Panga president: naljaga pooleks, aga kasiinoettevõtjad pidid pensionireformi jõustumiseks täitsa valmis olema

Madis Müller, kes oli kohustusliku teise samba jõustamise ajal 2000ndate alguses nii rahandusministri kui peaministri majandusnõunik, rääkis, et 17 aastat tagasi nähtud Eesti demograafilised probleemid ei ole kuskile kadunud ja väärikat pensionit on järjest raskem riigil tagada. Tagantjärgi tarkusena möönis Müller, et muidugi oleks võinud teha teatud asju teistmoodi, näiteks piiranguid fondidele teha teisiti jne. Seda on aastate vältel ka mõistetud ja seadust päris oluliselt muudetud - täna samade reeglitega kogumispensionit pole, mis oli 17 aastat tagasi, tõdes Müller.

"Fakt on see, et kui meil täna on 2,2 töötajat pensionäride kohta, siis paarikümne aasta pärast on see 1,7 töötajat. Selge on see, et pensionid ei saa kasvada samas tempos, mis palgad. Juhul kui valitsus endiselt seab sihiks, et 40% palgast võiks pension olla, midagi peab juhtuma."

Mülleri sõnul pensionifondid investeerivad finantsturgudel ja viimased aastad ongi investoritele olnud üldiselt edukad. "Ühelgi fondil ei ole mingit eesmärki halba tootlust teha või näidata. Ju on tehtud ka halbu otsuseid, aga kõik annavad endast parima. Esialgu ei lubanud süsteem meil ka aktsiatesse nii palju investeerida ja rohkem riski võtta. Ma mõistan ka neid 17 aastat tagasi tehtud poliitikute otsuseid, kes ei julgenud lubada väga agressiivseid investeeringuid."

Müller rõhutas, et üldiselt on erinevad institutsioonid olnud reformi suhtes kriitilised. "Aga ju siis [valitsuse] usk on nii tugev, et tuleb see muudatus teha."