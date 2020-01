Eesti Panga president pensionireformist: juba algselt ebaloogilist ideed ongi väga raske targalt ellu viia

Möödunud nädalal ütles riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) pensionireformist rääkides, et teeb ettepaneku pikendada lahkumisest etteteatamise aega viie kuuni.

Mülleri sõnul oleks selline variant lihtsam fondidele ja oht kahjustada teisi fondiinvestoreid on väiksem. Ta märkis aga, et see toob kaasa probleeme fondist väljuda soovivale inimesele.

Müller juhtis tähelepanu, et inimene müüb pensionivara hinnaga, mille ta saab teada alles viie kuu pärast ja selle ajaga võib turgudel juhtuda väga palju.

„See hind võib halva õnne korral olla paarkümmend protsenti väiksem kui avalduse tegemise hetkel. See võib olla ka hind, millega inimene tegelikult ei tahaks oma vara müüa," kirjutas keskpanga juht.

Müller lisas kokkuvõtvalt, et juba algselt ebaloogilist ideed ongi väga raske targalt ellu viia. „Viidatud viiekuise etteteatamise probleem on vaid üks tehniline nüanss," sõnas ta.