Eesti Panga president soovituses riigikogule: laenuvõtmisest tasub hoiduda

Hanssoni sõnul on oodata ka sisemaise hinnasurve kasvu, sest palkade tõus kandub varem või hiljem üle teenuste hindadesse. Viimase kaheksa aasta jooksul on Eestis palgad kasvanud umbes 6–7% aastas, euroalal samal ajal 1,5–2% aastas. Eesti Panga presidendi sõnul on kiire palgakasv olnud Eesti töövõtja jaoks positiivne, aga tööandjate kasumlikkus on surve all ja see hoiab investeeringuid tagasi. Palgakasvu taltumist toetavad keskpanga hinnangul majanduskasvu aeglustumine, positiivne rändesaldo ja sotsiaalkindlustuse reformid, mis on tööturule toonud uusi inimesi. Tööjõukulude kasvu toetavad aga palkade alammäära tõstmine hariduses ja tervishoius ning miinimumpalga tõus.

Eesti pangandussektori finantsseis on Eesti Panga arvates tervikuna hea ja seda ohustavad riskid väikesed. Hansson ütles, et ka pankade võimekus investeeringuid rahastada püsib hea. Samas on tema sõnul näha teatud märke vähenenud konkurentsist ja rahapesukahtlustest tulenev mainerisk võib seda tulevikus nõrgendada. Kuigi palgad kasvavad kiiresti ja intressimäärad on madalad, ei ole pangad Hanssoni sõnul laenutegevusega kinnisvarabuumi kütnud. Ta lisas, et Eesti Pank jälgib arenguid, et vajadusel midagi ette võtta.

Keskpanga president tõi välja, et tööjõud ja investeeringute rahastamine on koondunud ehitus- ja kinnisvarasektorisse. Seetõttu kasvab sektor palju kiiremini kui majandus tervikuna ja tööturupinged on seal eriti teravad. Välistööjõu sissevool ongi Hanssoni sõnul seotud pigem ehitussektoriga. See sektor kipub tema sõnul olema tsükliline, mis tähendab, et kunagi võib tulla tagasilöök, kui nõudlus väheneb või halveneb ehitus- ja kinnisvaraettevõtete laenumakse võimekus. Siis tekivad halvad laenud ja töötajad kaotavad oma töökohad.

Hanssoni sõnul mõjutab Eesti majandust ja keskpanga tööd ka Luminori panga turuletulek. Ta selgitas, et kui Nordea ja DNB liitusid, kasvas Eesti pangandussektor märgatavalt. Uus pank tõi kogu oma Läti ja Leedu äri Eesti juriidilisse isikusse. See tähendab, et Eesti pangandussektori käekäik hakkab sõltuma rohkem sellest, mis toimub Lätis ja Leedus, ütles Hansson.

Läbirääkimistel võttis Reformierakonna fraktsiooni nimel sõna Maris Lauri, kes ütles, et finantsstabiilsuse tagamiseks tuleb võtta arvesse kõiki riske. Riigikogu peaks tema sõnul tegelema rohkem ühisrahastuse probleemidega ja selliste finantssektori ettevõtetega, mille riskid on kõrged. Lauri rõhutas, et Eesti Pank on valitsuse nõustaja ja valitsus ei peaks keskpanga seisukohta ära kuulamata olulisi majanduspoliitilisi otsuseid langetama.