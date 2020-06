Eesti Panga president: teatud tingimustel võib majandus teisel poolaastal ka üsna kiiresti käivituda

„Kui viiruse ohjeldamiseks ei ole tarvis rakendada uusi karantiinimeetmeid ning kriisi mõjude leevendamiseks tehtu osutub tõhusaks, siis võib majandus taas käivituda teisel poolaastal ka üsna kiiresti. Kuid see ei ole piisav, et jõuda aasta lõpuks tagasi tasemetele, kus me olime enne piirangute kehtestamist,“ rääkis ta. Müller lisas, et kõik prognoosid on praegu spekulatiivsed, aga tõenäoliselt jõuab euroala kogutoodang tagasi pandeemiaeelsele tasemele alles 2022. aastaks.

Keskpanga presidendi sõnul on Eesti kommertspangad finantsiliselt tugevas seisus, seda nii võrreldes teiste riikide pankadega kui ka viimatise kriisi ajaga. „Sellegipoolest otsustasime Eesti Pangas märtsis probleeme ennetavalt leevendada pankade kapitalinõudeid ning viia süsteemse riski puhver ühe protsendi tasemelt nullini. See vabastab pankadele 110 miljonit eurot kapitali, mis võimaldab keerulisel ajal pakkuda inimestele ja ettevõtetele täiendavaid laene või katta laenukahjumeid,“ rääkis ta.

„Väga oluline on see, et pangad on klientidele pakkunud paindlikult maksepuhkuseid, seejuures suutes ühiselt kokku leppida, et laenude maksegraafikuid muutes ei tõsteta ka suurenenud riskide puhul intressimäärasid ega küsita tavapäraseid lepingu muutmise tasusid,“ ütles Müller ning lisas, et see on pakkunud kriisi ajal olulist leevendust nii ettevõtetele kui ka näiteks eluasemelaenu võtnud peredele.

Riigi tähelepanu majanduse digitaliseerimisele ja ümberõppele

Eesti Panga presidendi sõnul on lähiajal keskpanga tähelepanu eelkõige sellel, kuidas toetada majanduse kriisijärgset taastumist, seda nii osaledes rahapoliitika kujundamisel euroala jaoks kui ka mõeldes kaasa Eesti majanduspoliitilistes valikutes. Müller tõi esile valdkonnad, millele võiks riiklikult tugevasti panustada.