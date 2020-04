Eesti Panga prognoos: tarbimine saab koroonaviiruse Covid-19 piirangute ajal tugeva löögi

Kuigi viirusepuhangu tõttu seatud piirangute koondmõju eratarbimisele on järsk ja negatiivne, on mõju kauba- ja teenusgrupiti erinev, kirjutas Eesti Panga väljaandes Rahapoliitka ja majandus koroonaviiruse ja seatud piirangute mõjust Eesti majandusele.

Üksikute teenuste ja kaupade nõudlus ja tarbimine suurenevad, näiteks sideteenuste tarbimine nii kaugtöö kui ka liikumispiirangute tõttu, aga ka toidu- ning joogiostud, mis esialgu kasvavad varumiseesmärgil ning hiljem ka asendades restoranikülastusi ― teenusvaldkond, milles toimuv langus on üks suurimaid.

Väljas söömise kulutused kahanevad umbes 80%

Piirangute kehtimise ajal kahanevad kulutused väljas söömisele arvestuslikult umbes 80%. Samal ajal kasvab toidu- ja esmatarbekaupade ostmine kauplustest. Kuigi toidupoodide lahtiolekuajad on lühenenud ning nende külastatavus on langenud, on e-tellimuste arv juba hüppeliselt kasvanud. Samuti on kasvanud ühekordsete ostude summad. Kokkuvõttes on piirangute ajal toidu ja jookide ostmine jaekettidest suurenenud.

Jalatsite ja rõivaste müük langeb kuni 80%

Kaubanduskeskuste sulgemise tõttu kadus üks traditsiooniline poolkestvus- ja kestvuskaupade müügikanal. Sel põhjusel langeb rõivaste ja jalatsite müük piirangute ajal eeldatavalt kuni 80% ning sisustus- ja majapidamiskaupade müük kuni 50%. Kuigi märtsis kasvatas kiire üleminek kodukontori ja koduõppe režiimile hüppeliselt nõudlust osade kestvuskaupade (arvutid, kodumasinad) järele, jääb äkiline nõudluse kasv neis kaubagruppides märtsi teise poolde ning teise kvartali alguses selliste kaupade müük väheneb. Samas hoiab kaugtöö tegemine suurt nõudlust andmesideteenuste järele.

Rongi- ja bussireisijate arv kahanes umbes 80%

Majapidamiste transpordikulutusi mõjutavad piirangud negatiivselt igas võimalikus mõõtmes. Esiteks lükkavad tarbijad vähenenud kindlustunde tõttu edasi sõidukite ostu. Teiseks on vähenenud sõidukite kasutamine – seda näitavad nii maanteeameti liiklussageduse mõõtmised kui ka kütuse jaemüügimahtude umbes 30% vähenemine. Kolmandaks on lisaks rahvusvahelisele reisiliikluse kadumisele ka riigisisene rongi- ja bussireisijate arv vähenenud umbes 80%. Kokku on eeldatud, et piirangute kehtimise ajal vähenevad kulutused transpordile kuni 50%.