Eesti Panga tellitud 200-euroste müsteerium. Sularahaautomaatidest neid ei saa ega hakkagi saama

Huvitav on see, et kui Eestis ainsana väljastab sularahaautomaatidest rohelisi saja euroseid LHV, siis kollaseid 200-euroseid ei tule Eestis kusagilt seinast. Miks neid siis siia ikkagi massiliselt telliti?

Eesti Panka toodud uued teise põlvkonna 200- ja 100-eurosed tulevad ringlusesse 28. mail.

Huvi korral on inimestel võimalik neid pangatähti saada alates sellest päevast sularaha teenuseid pakkuvatest pangakontoritest. Eesti Pank väljastab uued pangatähed kommertspankadele, kust need liiguvad edasi ka ettevõtjate, kaupmeeste ja tarbijateni, teatas Eesti Pank.

Swedbank ei kavatse hakata automaatidest 200-euroseid väljastama, küll aga võtavad sissemakseautomaadid neid vastu.

“Swedbanki sularahaautomaadid võtavad vastu kõiki nominaale, sealhulgas ka 200-euroseid. Väljastame aga kupüüre, mille järele on suurem nõudlus, sest automaadis olevate rahakassettide hulk on piiratud,” teatas Swedbank. “Teistes riikides järgitakse sarnast loogikat, sest masinate ülesehitus on sarnane. Näeme, et vajadus on pigem väiksemate kupüüride järele ning kuna ka Euroopa Keskpank on soovitanud väljastada kuni 50-euroseid kupüüre, ei ole 200-euroste rahatähtede väljastamine hetkel plaanis.”