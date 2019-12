Eesti Panga tuleva aasta eelarve kasvab, keskpank plaanib tellida 2- ja 20-sendiseid münte ning 20 euroseid pangatähti

Koos sularahakuludega kasvab keskpanga eelarve järgmisel aastal tänavusega võrreldes 2,2 protsenti. Järgmisel aastal vähenevad käibemüntide ja meenemüntide tootmise kulud, samas on plaanis täiendada 2- ja 20-sendiste müntide varusid. Juurde tellib Eesti Pank 20-euroseid pangatähti, mis tähendab, et pangatähtedega seotud kulutused on suuremad kui 2019. aastal.

Keskpanga 2020. aasta eelarve märksõnad on küberturvalisus, toimetulek kriisiolukordades, muutuv keskkond finantsstabiilsuse tagamisel ja pank kui majanduspoliitika nõuandja. Eesti Pank panustab järgmisel aastal rohkem ekspertide ja ettevõtjatega peetavatele ühistele seminaridele, tellib oma kinnisvarale energiaauditi ja vaatab üle ruumipaigutuse.

Lisaks koostab keskpank Eesti Panga muuseumi uue kontseptsiooni ning teeb olulises mahus statistika infosüsteemi ning maksete arveldussüsteemide arendustöid. Sealhulgas käivituvad järgmisel aastal suuremahuliste ja kiireloomuliste maksete jaoks mõeldud arveldusüsteemi TARGET2-Eesti ja väärtpaberite arveldusplatvormi TARGET2-Securities arendustööd. Tööde eesmärgiks on pakkuda turuosalistele täiendavaid funktsionaalseid ja tehnilisi võimalusi ning tõsta nende arveldussüsteemide küberturvalisust ja samas vähendada kulusid, mida Eesti Pank ja teised keskpangad peavad süsteemide ülalpidamiseks tegema.