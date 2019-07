Eesti Panga uus nõukogu ei pruugi riigikogus läbi minna

"Me ei saa seda ettepanekut toetada esiteks sellepärast, et ühegi, või vähemalt meiega pole läbi räägitud seda nimekirja enne kui see esitatakse ja teiseks see on poliitiliselt tasakaalustamata ja peaks olema rohkem eksperte kaasav," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Laar on pakkunud Reformierakonna esindajana nõukogusse välja Jaanus Tamkivi, kuid Reformierakond ise tahaks näha seal Andres Sutti.

"Kui vaadata poliitikuid selles nõukogus, siis see ei ole kuidagi tasakaalus. Isamaast on seal kaks inimest Mart Laar ja Rein Minka, see on riigikogu tagantpoolt teine kõige väiksem fraktsioon, sotsidest on üks esindaja, EKREst pole ühtegi ja Reformierakonnast ja Keskerakonnast on mõlemast," rääkis Kallas.

Seotud lood: Mart Laar pälvis Ludwig Erhardi medali sotsiaalse turumajanduse silmapaistva edendamise eest

Kallase sõnul on ta suhelnud ka teiste fraktsioonidega ning sealgi polda Laari nimekirjaga rahul.