Eesti pangas külmutatud Soome riigi maskiostu rahalt kadus rahapesukahtlus, aga selle saatus on ikka ebaselge

Luminor pank külmutas Jylhä ettevõtte konto, sest väike iluvaldkonna ettevõte sai äkki oma kontole 2,5 miljonit eurot. Jylhä ettevõte pidi tarnima Soome kriisivarude ametkonnale Varustuskindluskeskusele (HVK) Hiinast kaitsemaske ja raha oli HVK ettemaks, vahendab Helsingin Sanomat.

HVK on teatanud, et tahab Jylhäga kauba katki jätta.

Raha ei ole enam pangas külmutatud, aga Jylhä ei ole nõus HVK põhjendustega tehingu tühistamiseks. Uoti sõnul on tehinguga ilma HVK nõusolekuta praktikas võimatu edasi minna, nii et ka raha saatus tüliolukorras paistab nüüd ebaselge.

Uoti sõnul kaalub Jylhä praegu, kuidas maskivaidluses edasi minna. Kaalumisel on muu hulgas see, kas Jylhä esitab lepinguvaidluse tõttu Soome riigi vastu hagi.

HVK on põhjendanud tehingu tühistamist muu hulgas rahapesukahtlusega, mis on aga nüüd panga poolt kadunud. Uoti arvates ei pea see ja teised tühistamise põhjendused vett.

Tarnimise tähtajast ei ole Uoti sõnul saadud kinni pidada, sest raha külmutati.

HVK on põhjendanud tehingu tühistamist ka Jylhä võltsitud sertifikaadiga.

Ekspertide hinnangul on Jylhä kasutanud vähemalt mõnedes seostes reklaamis võltsitud sertifikaate maskide laboratooriumikatsetuste ja Euroopa Liidu nõuete täitmise kohta.

Jylhä seisukoht on, et sertifikaati oli muudetud ainult sellepärast, et tehase nimi oleks turundusfaasis varjatud.

Uoti sõnul ei saa tehingut reklaamis esinenud sertifikaadi tõttu tühistada.

„See sertifikaat ei ole selle lepinguga kuidagi seotud. Selle lepinguga seoses ei ole keegi palunud ega edastanud mitte ühtki sertifikaati,” ütles Uoti.

HVK sõlmis märtsis lepingu kokku 10 miljoni euro väärtuses maskide ostmiseks Jylhält ja allmaailmaga seotud ärimehe Onni Sarmaste ettevõttelt. Soome on jõudnud ainult Sarmaste tarnitud partii.

Hiljem selgus, et Sarmaste ettevõtte tarnitud maskid haiglas kasutamiseks ei sobi. Lisaks sellele on need tekitanud mujal kasutades allergilisi reaktsioone.

Jylhä tarne jäi pooleli, sest raha jäi Eesti panka kinni.

Tehingute tagajärjel lahkus HVK juht Tomi Lounema ametist ja hankeid hakati uurima.