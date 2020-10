Eesti Pangast jõuavad ringlusse 2020. aasta 2- ja 20-sendised mündid. Väikese nimiväärtusega mündid kaovad kuhugi

Alates tänasest saab uusi 2- ja 20-sendiseid käibemünte soetada Omniva e-poest ja homsest Eesti Panga muuseumipoest. Müntide kujundus on sama, mis varasematel müntidel, kuid vermimisaastaks on märgitud 2020.

1-ja 2sendiseid münte toodetakse Eesti jaoks aga igal aastal keskmiselt kahe veoautokoormatäie jagu, sest inimesed saavad neid küll kassast vahetusrahana tagasi, kuid kasutavad neid maksmisel väga vähe ja keskpanka tagasi nii väikese nimiväärtusega mündid üldiselt ei jõua.

Seoses eelnevaga on keskpank algatanud arutelu nn ümardamisreegli rakendamise üle. Üksiku toote või teenuse hinda ettepaneku järgi ei ümardataks, vaid ümardamisele läheks ainult sularahas tasutud ostude lõpphind kassas. Ümardataks üles- või allapoole lähima viie sendini. Teiste riikide kogemused on näidanud, et niimoodi hinnad kokkuvõttes ei tõuseks, kuid 1- ja 2sendiste kasutamine väheneks märkimisväärselt. Keskpanga hinnangul tasuks lõpphinda ümardada ainult sularahas maksmisel ja kaardimakse puhul saaks ostja jätkuvalt maksta täpse hinna. Maksta saaks ka edaspidi 1- ja 2-sendistega, kuid kassas tagasi neid ostjale enam ei antaks.

Eelmisel aastal läbi viidud Eurobaromeetri küsitluse järgi toetab ümardamisreegli rakendamist 71 protsenti Eesti tarbijatest.