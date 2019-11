Eesti Pank avalikustas kauaoodatud ja pensionireformi suhtes kriitilise mõjuanalüüsi

Kui fondidest lahkub palju inimesi, siis tõenäoliselt tuleb mõnel fondil müüa varasid, mida kiiresti müüa on raske. Varade kiirmüügi korral kaotaksid raha nii fondidest lahkujad kui ka fondis jätkavad pensionikogujad.Pärast muudatusi on fondidel riskantsem osta varasid, mis on tootlikumad, kuid mida on raskem kiiresti müüa. Kuidas tagada, et edaspidi ostaksid fondid tulevaste pensionäride jaoks varasid, mis oleksid tootlikumad?Viimastel aastatel on pensionifondid teinud investeeringuid Eesti ettevõtetesse ja mänginud olulist rolli ettevõtete rahastamises. Kuidas täita tekkivat tühimikku Eesti ettevõtete rahastamises, mis on võimaldanud ettevõtetel tootlikkust parandada ja uusi töökohti luua?

Augusti teisel poolel avaldas valitsus teise pensionisamba plaanitava reformi põhimõtted. Septembri alguses teatas keskpank, et avaldab hiljemalt oktoobri keskpaigas mõjuanalüüsi, et hinnata muudatuste mõju lähiaja majandusele ning pikema aja jooksul avalduvat mõju maksukoormusele ja riigirahandusele.