Eesti Pank: Brexiti mõju Eesti majandusele võib ulatuda isegi 1%ni SKPst

Belgia keskpangas tehtud uuringus, mis omakorda toetub mitmele varem avaldatud uuringule, tõdeti taas, et kõige kahjulikum mõju oleks järsul Brexitil. WTO reeglite järgi võivad sel juhul kohe rakenduda mitmesugused kauplemist takistavad tariifid ja tariifivälised tõkked. Need puudutavad näiteks kaupade päritolureegleid, tollikäitluskulusid, erinevusi regulatsioonides, nõudeid kvalifikatsioonile, standarditele ja litsentsidele, äriühingute omandiõiguste valdkonda, spetsialistide liikumist jne.

Ühendkuningriigi ja EL-27 vahelise kauplemise takerdumine mõjutaks rohkem Ühendkuningriiki. EL-27 katab ligikaudu poole Ühendkuningriigi ekspordist ja impordist, samas kui Ühendkuningriigi osa ELi väliskaubanduses on vaevalt üks kümnendik. Suuremad kaubanduskulud võivad tuua kaasa kõrgemad hinnad ning vähendada ekspordi- ja impordimahtu (nn osalise hävimise stsenaarium). Lisaks - kui kaubanduskulud tõusevad, võivad nii Ühendkuningriigi kui ka EL-27 ettevõtted suunata oma tegevuse uutele tarnijatele ja klientidele (nn ümbersuunamise stsenaarium).

Kõrvutades eri uuringute tulemusi, kus peale kaubandusmõjude on arvesse võetud ka muid faktoreid (muutused investeeringutes, rändes, eelarves, väärtusahelates jm), leiti, et maksimaalne tuvastatav kahju Euroopa Liidu majandusele tervikuna võib ulatuda 1,5%ni ELi SKPst. Riigiti on see hinnang siiski päris erinev - oluliselt suuremat kahju kannaksid liikmesriigid, kelle sidemed Ühendkuningriigiga on tihedamad (Malta, Iirimaa, Holland, Luksemburg, Belgia). Eesti hinnanguline kahju oleks keskmiselt 0,5-0,6% SKPst. Kui WTO reeglite rakendamisega ei kaasneks väga palju tõkkeid, väheneks selle kahju tõenäoline suurus Eesti jaoks 0,2%ni SKPst; soodsamate stsenaariumide puhul (vabakaubandusleping, tolliliit või EMP) isegi alla 0,1% SKPst.

Juunis 2019 avaldatud Leuveni Ülikooli uuringus tehti Brexiti mõjuanalüüs iga ELi liikmesriigi kohta. Globaalse võrgustiku mudelit (GNM) kasutades mindi Brexiti mõjude hindamisel sügavamale kui enamikus senistest uuringutest ning kaaluti nii pehme kui ka järsu Brexiti sektoriülest mõju lisandväärtusele ja töökohtade kadumisele igas ELi liikmesriigis.