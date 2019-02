Eesti Pank: inimesed laenavad varasemast vähem

Kirstin Saluveer, Eesti Panga ökonomist RUS

Eesti Panga ökonomist Kirstin Saluveer. Foto: Eesti Pank

Uusi eraisikute laene ja liisinguid on viimasel paaril kuul lisandunud varasemast väiksema hooga. Ehkki ettevõtete laenukasv on samal ajal veidi kiirenenud, peegeldab see peamiselt üksikute energeetikasektori suurtehingute mõju. Hoiused kasvavad laenudest ja liisingutest endiselt kiiremini.