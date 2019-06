Eesti Pank: kiiret hinnatõusu Eestis võib aidata pidurdada alkoholiaktsiisi langus

Teisel poolaastal hinnatõus Eestis aeglustub ja selle aasta keskmiseks hinnakasvuks on oodata 2,3%. Aeglasemat hinnakasvu soosib lähikuudel odavam toornafta ja valitsuse plaan alkoholiaktsiisi langetada. Mootorikütus lähikuudel odavneb, sest toornafta hind langes maailmaturul juuni alguses 60 dollari lähedusse barreli eest. Teisel poolaastal peaks energia hinnakasv seetõttu järk-järgult aeglustuma.

Inflatsiooni võib pidurdada valitsuse plaan alandada alates juulist alkoholiaktsiisi. Selle mõjul aeglustuks inflatsioon nii 2019. kui ka 2020. aastal kuni 0,2 protsendipunkti võrra.

Tarbijate toidukorvi kallinemine on tänavu olnud vaoshoitud. Toiduhinnad, sh alkohol, kallinesid mais aastaga 3%. Hinnatõusust 2,2 protsendipunkti põhjustas see, et köögiviljad kallinesid ebasoodsa ilma tõttu 32%.

Viimastel kuudel on maailmaturul tõusnud nii piima kui ka sealiha hind, ent seni pole see Euroopa siseturule veel tugevalt üle kandunud. Toidutoormete kallinemine võib tarbijahindadesse jõuda aasta lõpuks.