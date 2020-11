Eesti pank laiendas haaret ning siseneb Läti ja Rootsi finantsteenuste turule

Holm panga juhatuse esimehe Rauno Klettenbergi sõnul oli tegevuse alustamine Lätis loogiline jätk möödunud aastal aset leidnud tehingule, millega omandati enamusosalus Lätis järelmaksu pakkuvas firmas SIA Best Līzings. Alates tänavu oktoobrist kannab ettevõte nime Holm Bank Latvia SIA.

„Meie soov on pakkuda Läti tarbijatele Eestis edukalt käivitatud kaasaegseid finantslahendusi, mis tuginevad meie 25 aastasele kogemusele koduturul. Best Līzings on Lätis tegutsenud üle kümne aasta ning Läti meeskonnal on põhjalikud teadmised kohaliku turu eripäradest ja klientide ootustest. Läti tarbijad vajavad finantsteenuseid, mis on küll paindlikud ja kliendisõbralikud, aga samas ka vastutustundlikud. Uue lahendusena pakume Lätis kuutasuta ja 15-päevase intressivaba perioodiga Holmi järelmaksukaarti, mis pakub neid väärtuseid," sõnas Klettenberg.

Sel sügisel alustas Holm teenuste osutamist ka Rootsis, kus tarbijatel on võimalik alla laadida Holm App ja luua omale mugavalt digitaalne MasterCard krediitkaart online ostude eest tasumiseks. Innovaatiline digitaalne kuutasuvaba krediitkaart on turvalise kahe-etapilise 3D kinnitusprotsessiga (3D Secure), kasutaja saab valida omale sobiva tagasimaksegraafiku ning tasuda ostude eest pikema perioodi vältel.

„Rootsi on meie jaoks väga põnev ja perspektiivne turg, kus alustasime esialgu ühe äärmiselt kliendisõbraliku ja ülejäänud teenuseosutajatest eristuva uudse teenusega. Loomulikult on meie eesmärk kiire kasv ja teenusteringi laiendamine, kuid esialgu soovime Rootsi tarbijaid ja nende harjumusi põhjalikumalt tundma õppida," selgitas Klettenberg.

Holmi juhi sõnul on tegevuse laiendamine Lätti ja Rootsi osa Holmi kasvustrateegiast. „Möödunud aastal sõlmisime lepingu Euroopa juhtiva hoiuste kaasamise platvormiga Raisin ning alustasime tähtajaliste hoiuste pakkumist Saksamaa ja Austria klientidele. Holmil on Raisini platvormil väga hea reiting ning meie pakutavaid lahendusi usaldatakse. See teenus on aidanud meil kaasata paindlikult raha, millega oleme saanud teenindada kiirelt kasvavat nõudlust laenude järele," tundis Klettenberg heameelt.