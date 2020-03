Eesti Pank langetab pankade kapitalinõudeid ja vabastab 110 miljonit eurot

„Oleme pankadelt nõudnud headel aegadel puhvrite kogumist ja nüüd on õige aeg need kasutusele võtta, et pangad saaksid paindlikumalt vastu seista kriisi mõjudele,” ütles keskpanga asepresident Maive Rute.

Rute lisas, et kriisiolukorras pole pankadel mõistlik kasumi arvelt dividende välja võtta, kuna see kahjustab pankade võimet tulla toime laenukahjumitega. „Kiidan siinkohal Finantsinspektsiooni, kes on pankadega aktiivselt tõstatanud dividendide küsimuse,” lausus Maive Rute.

Süsteemse riski puhvri vähendamine nulltasemele jõustub eeldatavasti 1. maist; süsteemse riski puhvri nõue on pankadele kehtinud 2014. aastast.

Eesti Pank on vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude hoidnud siiani nulltasemel ning ei pea selle tõstmist järgmise 12 kuu jooksul tõenäoliseks.

Eestis tegutsevale neljale suuremale pangale (Swedbank, SEB, Luminor ja LHV) kehtib lisaks täiendav nõue – süsteemselt olulise panga puhvrinõue – ja selle jätab Eesti Pank kehtima. Eesti pankadel on võimalik kõiki kogutud kapitalipuhvreid vajadusel kasutada laenukahjumite katmiseks.