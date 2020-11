Eesti Pank laseb kevadel välja Pärnule pühendatud hõbemündi

Võidutöö autori sõnul andis kavandi kujundamiseks idee Hansa Liit, mis oli eelkõige merekaubanduse ühendus Põhja- ja Läänemerel ning Pärnu/Uus-Pärnu oli ka üks tähtsaid meresadamaid Liivimaal.

„Merekaubanduse tähistamiseks on mündi kujunduses kasutatud Pärnu geograafilisi koordinaate ja kompassi, mille järgi on meremehed oma kursse seadnud nii keskajal kui ka tänapäeval. Usun, et mündi kujundus on ajakohane ka praegu, sest Pärnu on lisaks kuurortlinnale ka merendus- ja sadamalinn," märkis Aidi Mesi.

Võidutöö autor Aidi Mesi on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini erialal ja tegutseb vabakutselise disaineri ning graafilise disaini koolitajana.

Kaheksaeurose nimiväärtusega hansalinn Pärnule pühendatud hõbemündi laseb keskpank ringlusse eeldatavasti 2021. aasta kevadel.

Mündi kujunduskonkursile laekus kokku 66 tööd. Esimese koha saanud kujunduskavandi autor on Aidi Mesi, teise koha saanud töö autor Kristen Ukanis. Seekord anti välja ka kaks kolmandat kohta. Nende tööde autorid on Heino Prunsvelt ning Rainer Kasekivi.