Eesti Pank minister Helmele: märkasime muutusi Danske Banki maksetes ja küsisime nende andmete õigsuse kohta

Seotud lood: Martin Helme nõuab pankades toimunud rahapesu kohta selgust

"Eesti Pank kogub pankadelt andmeid maksestatistika tegemiseks. Meie eesmärk selles tegevuses on paremini mõista inimeste ja ettevõtete maksekäitumist ning uute makseviiside kasutuselevõtu ulatust ja kiirust, et hinnata pankade turuosasid ja saada majandusanalüüside koostamiseks sisendit. Lisaks on need andmed sisendiks kolmandatele statistikategijatele, näiteks Euroopa Keskpangale.

Eesti Pank on andmete kogumisel jälginud meile esitatud andmete sisu. Suuremate muudatuste või muude küsitavuste korral oleme pärinud pankadelt muudatuste põhjuste kohta, et veenduda esitatud andmete korrektsuses. Nendele järelpärimistele on andmeid esitanud pangad vastanud, misjärel on mõnikord ette tulnud raporteerimisvigade korral andmete tagantjärele parandamist või kinnitusi, et esitatud andmed on korrektsed."