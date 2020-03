Eesti Pank seletab: koroonaviirus mõjutab Eesti majandust läbi tarneahelate ja inimesi läbi hindade

Inimesed tunnevad viiruse leviku mõju kõige vahetumalt hindade kaudu. Maailma majandusaktiivsuse nõrgenemine on vähendanud nõudlust nafta järele ja langetanud selle hinda. Madalam naftahinda peaks jõudma ühel hetkel ka Eesti tanklatesse. Samas tähendab tootmise ja maailmakaubanduse vähenemine seda, et kaupu on vähem ja konkurentsitingimustes nende hind tõuseb, nii et koroonaviirus võib tuua kaasa pigem hindade kasvu kui languse.

Koroonaviiruse mõju majandusele ei tulene suuresti mitte viirusest endast, vaid inimeste hirmust ja haiguse leviku vastumeetmetest. Seetõttu tasub kuulata terviseameti nõuandeid ja muuta oma käitumist siis, kui see vajalik on. Teatavate varude hoidmine on kasulik mitte ainult koroonaviiruse pärast, vaid ka teisteks võimalikeks kriisideks valmistumiseks. Samas ei tasu ka varude kogumisega vinti üle keerata, sest liigsete varude hoidmine on kulukas.

Kätepesust ja kinnaste kandmisest väljaspool kodu on viiruse mõju vähendamisel ilmselt palju rohkem abi, kui oma tavapärase majandusliku käitumise järsust korrigeerimisest.

Rahvusvaheline valuutafond on hinnanud, et viiruse puhul on võimalik niinimetatud V-kujuline taastumine. See tähendab, et viiruse mõju majandusele on ajutine. Kui viiruse levik pidurdub, taastub tõenäoliselt argielu sellisena, nagu see oli enne viiruse levikut ja koos sellega taastub ka majandus nendes piirkondades, kus see langes.