Eesti Pank selgitab: kuhu suunas juhib Euroopa Komisjon pangandussektorit?

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Saksamaa programm 2020. teiseks poolaastaks võtab pangandusliidu teema kokku ühe lausega: pangandusliiduga tuleb edasi liikuda. Hetkel käib töögruppides aktiivne tegevus, aga uute otsuste ja kokkulepeteni seni jõutud ei ole. 2022. esimesel poolaastal on eesistujaks Prantsusmaa. Võib eeldada, et neil on nii ambitsiooni kui ka võimekust pangandusliidu teemat jõuliselt edasi arendada.

Rahapesu luubi all

Eesti jaoks aktuaalne rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse tegevuskava tuli välja 2020. aasta mais. See toetub kuuele sambale: ELi õigusnormide tulemuslik kohaldamine; ühtsed ELi õigusnormid; ELi tasandi järelevalve; liikmesriikide rahapesu andmebüroode koordineerimis- ja tugimehhanism; ELi kriminaalõiguse sätete täitmise tagamine ja teabevahetus ning ELi üleilmne roll.

Hetkel on selleteemalise arutelu keskmeks põhiliselt küsimus, kas enne on vaja ühtseid reegleid ja siis ühtset järelevalvet või vastupidi? Komisjon kavatseb teha järgmise aasta esimeses kvartalis ettepaneku uute, ühtlustatumate õigusnormide kehtestamiseks; ELi tasandi järelevalveasutuse loomiseks ning ELi mehhanismi loomiseks, mis aitaks vastavate asutuste tööd toetada ning paremini koordineerida.

Kapitaliturgude liit üha aktuaalsem

Kapitaliturgude liidu loomise algatamine oli komisjoni lipulaev Junckeri ajal ja see eesmärk on ka praegu Euroopa Liidu majanduse ja selle rahastamisvõimaluste avardamise jaoks väga tähtis. Põhiline tulemus sõltub turuosaliste ja liikmesriikide valmisolekust koduturud avada. Komisjon võib kapitaliturgude liidu mõtet küll tutvustada ja välja pakkuda, aga ei kontrolli protsessi. Kapitaliturgude liidu aktuaalsus kasvas veelgi peale seda, kui Suurbritannia, Euroopa suurim kapitaliturg, teatas Euroopa Liidust lahkumisest. Sügavad ja likviidsed kapitaliturud on väga vajalikud, et pakkuda ettevõtetele rahastust taastumiseks, kasvamiseks ning tulevikku investeerimiseks. Samas on edusammud tõelise Euroopa kapitalituru suunas olnud üsna väikesed ning pangapõhine rahastamine on jätkuvalt olulisim väline finantseerimisallikas, kuigi see ei pruugi kõikidel juhtudel olla sobivaim ega kuluefektiivseim lahendus.