Eesti Pank: uue aasta alguses on oodata hinnatõusu kiirenemist

Statistikaameti teatel hoogustus hinnakasv novembris mullu sama ajaga võrreldes 1,8% protsendini. Inflatsioonitempo mõningane kiirenemine toimus Perti sõnul ka teistes euroala riikides.

Eelmise kuuga ehk oktoobriga võrreldes langesid Eesti tarbijahinnad 0,2 protsenti.

Pert tõdes, et praegune hinnakasv on Eesti majanduse jaoks suhteliselt mõõdukas - arvestades, et majanduskasv kiirenes kolmandas kvartalis 4,2% ja et palga kasv ulatus üle 8 protsendi.

"Ettevõtted pole palkade kasvu täiel määral hindadesse üle kandnud, mistõttu ettevõtete kasumlikkus on vähenenud," lausus Pert. Hinnakasvu on tema sõnul tagasi hoidnud ka energiahindade stabiliseerumine maailmaturul ning alkoholi aktsiisimäärade langus.

Järgmise aasta esimestel kuudel on Perti sõnul oodata inflatsiooni ajutist kiirenemist üle 2,5 protsendi. Seda põhjustab muuhulgas mootorikütuste madal võrdlushind selle aasta algusest.

Teisel poolaastal hakkab hinnakasv eeldatavasti kõikuma 2% läheduses ja 2020.a. keskmiseks tarbijahindade kasvuks prognoosis Eesti Pank septembris 1,9%.

Eesti Pank avaldab uue majandusprognoosi 2019.–2022. aastaks 17. detsembril.