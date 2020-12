Eesti parima töökeskkonnaga ettevõttes desinfitseeritakse olulisemaid tööruume iga nelja tunni tagant

„Oleme võtnud vajadust tõkestada viiruse levikut tõsiselt,” lausus Ericsson Eesti personalijuht Katri Jürine. Eestis 2100 inimesele tööd andev ettevõte on koroona mõjul suure sisemise ümberkorralduse läbi täinud – kel on võimalik töötada kodust, on kodukontorisse saadetud ja kel see ei ole võimalik, töötavad nii, et puutuksid võimalikult vähe, sh ka puhkepauside ajal omavahel kokku.

Sotsiaalse distantsi hoidmiseks on tootmises paika pandud vahed graafikus ehk kahe vahetuse vahel on tunniajane paus, vältimaks üksteisega kokkupuudet ning võimaldamaks desinfitseerimist. „Kontoritöötajatele võtsime kasutusele uue veebirakenduse, mis võimaldab broneerida endale töökoht või koosolekuruum ette,” lausus Jürine, viidates septembrikuust kasutatavale lahendusele, mis on kõikidele kontoritöötajatele tänaseks kohustuslik.