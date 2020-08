Eesti päritolu veebileht pettis Saksa ärimehelt välja 50 000 eurot

Juulis teatas kohalik politsei, et 54-aastane sakslane investeeris möödunud aasta sügisel umbes 50 000 eurot veebiplatvormil, mis oli registreeritud Tallinnas asuvale aadressile.

Kui mees soovis oma investeeritud summa koos lubatud kõrgete intressidega välja võtta, ei õnnestunud enam platvormiga kontakti saada. Seejärel pöördus ta korrakaitsjate poole.

Konstanzi politsei pressiesindaja ütles Ärilehele, et ei saa veebiplatvormi ega seda hallanud firma nime avaldada. Ta märkis, et kuigi antud juhul oli tegu Eestis registreeritud platvormiga, siis pannakse kelmusi toime ka teiste riikide veebilehtedega.

Sel nädalal teatas Nordrhein-Westfaleni liidumaal asuva Kleve piirkonna politsei pettusest, kus kelmil õnnestus 20-aastaselt naiselt saada 11 000 eurot.

Skeem nägi välja selline, et Gochi linnas elav naine investeeris tuhat eurot ühel veebiplatvormil. Kui ta soovis raha kätte saada helistas talle mees nimega Thomas Parker, kes ütles, et naise konto on blokeeritud. Parker väitis aga, et naisel on võimalik saada ühe surnud inimese konto, millel on 90 000 eurot.

Uue konto saamiseks pidi ta aga tasuma 10 000 eurot Eestis tegutseva panga kontole. Pärast ülekande tegemist Parker kadus.