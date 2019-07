Eesti pass osutus Läti ja Leedu omast nõrgemaks

Henley passiindeksi aluseks võetakse riikide arv, kuhu reisidokumendi omanik ilma takistusteta reisida saab. Kui Eesti pass avab 178 maailma riigi väravad, siis tugevuselt maailma kümne võimsama passiga riigi hulka kuuluvad leedulased võivad uhkustada 180 ning lätlased 179 riigiga. Leedulased asuvad seega koos Australia, Islandi ja Uus-Meremaga üheksandal positsioonil, lätlased koos Slovakkia ja Sloveeniaga kümnendal positsioonil.

Pika puuga teeb meile ära Soome, mille passiga saab vabalt siseneda 187 riiki, tõstes põhjanaabrid edetabeli teisele kohale koos Saksamaa ja Lõuna-Koreaga.

Tänavuse aasta esimese poole rahvusvahelise passivõistluse liidriteks osutusid Jaapan ja Singapur, pakkudes oma kodanikele 189 riigi sekeldusteta külastamist.

CNNi hinnagul on Soome saanud kasu hiljutistest muudatustest Pakistanis varem väga piiravas viisapoliitikas. Pakistan pakub nüüd elektroonilise reisibüroo teenust 50 riigi kodanikele, sealhulgas Soomele, Jaapanile, Maltale, Hispaaniale, Šveitsile ja Araabia Ühendemiraatidele, kuid mitte sellistele suurvõimudele nagu Ameerika Ühendriikid ja Ühendkuningriik.

Taani, Itaalia ja Luksemburg hoiavad indeksis kolmandat kohta, kus on juurdepääs viisavabale saabumisele 186 riigis, samas kui Prantsusmaal, Hispaanial ja Rootsil on neljas koht skoor 185 riigiga. Viis aastat tagasi olid Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik tabeli tipus, kuid alates 2014. aastast on nad allapoole libisenud ja nüüdseks langenud kuuendale kohale.