Eesti pensionärid on rikaste riikide seas ühed kõige vaesemad

Eestis on Lõuna-Korea järel OECD suuruselt teine suhtelises vaesuses elavate pensionäride osakaal. Kui Lõuna-Koreas on suhtelises vaesuses elavaid üle 65-aastaseid inimesi umbes 44 protsenti, Eestis 35 protsenti, OECD riikide keskmine on aga 14 protsenti, selgub lõppeval nädalal avaldatud OECD pensioniülevaatest. Eestis keskmiselt elab allpool suhtelise vaesuse piiri 15,7 protsenti inimestest.

Eesti on ka nende riikide hulgas, kelle inimeste eeldatavast elueast moodustab pensionil oldud aeg kõige lühema osa ning tulevikus lüheneb veelgi. OECD riikides keskmiselt saavad praegu tööturule sisenevad inimesed prognoosi kohaselt veeta pensionil 33,6 protsenti oma elueast ja need, kes praegu pensionile siirduvad 32 protsenti.

Eestis saavad nüüd tööturule sisenevad inimesed eeldatavalt pensioni nautida 25 protsenti oma elueast, praegu pensionile minevad inimesed aga märksa kauem ehk ligi 30 protsenti oma elueast. Eestist veel lühem on oodatav pensionil veedetud aeg Lätis, Leedus, Poolas, Ungaris, Taanis, Iirimaal ja Itaalias. Eesti on ka üks väheseid OECD riike, kus noortel, kes saavad pensionile aastakümnete pärast, on eeldatav pensioniaeg lühem kui praegustel pensionäridel.

Raportist tuleb samas ka välja, et Eestis on kaugelt kõige väiksem lõhe meeste ja naiste pensionide suuruses - umbes kolm protsenti, samas kui OECD keskmine on 25 protsenti ja Saksamaal isegi üle 40 protsendi.