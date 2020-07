Eesti plaanib Huawei sideseadmete keelustamist. Elisa juht näeb siin mitmeid ohte

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on välja töötamas määruse eelnõu, mis tõenäoliselt keelaks Eestis telekommunikatsioonifirmades Hiina võrguseadmete kasutamise. Eelnõu mustand peaks avalikkuse ette jõudma mõne nädala jooksul ja pärast seda saaksid turuosalised sellele ka muudatusettepanekuid esitada. Üks suuremaid vaidlustkohti on tõenäoliselt selle üleminekuaeg.

Elisa Eesti juht Sami Seppänen ütles, et kohene üleminek on mõeldamatu. Tema sõnul planeerivad telekommunikatsioonifirmad võrkude arendusi ette 20 aastat ja mõne seadme kiirkorras keelamine mitte ainult ei osutuks ainuüksi asenduste leidmise tõttu väga kalliks, vaid ka võrgu töökindlus saaks suurelt kannatada.

"Kui see regulatsioon on agressiivne ja järsk, me ei saa seda kahjuks välistada, sest selliseid variante on ka olnud laual, siis see mõju on klientidele, operaatoritele, riigile ja digiühiskonnale väga negatiivne. Ja see on vaid negatiivne. Võitjaid ei ole," ütles Seppänen.

"Hiina seadmed ei ole täna odavamad. Elisa kogemusel on Huawei võrku parem optimeerida kui teisi. Meie arvates Huawei võtab vähem elektrit kui teised võrgud, aga maksab sama palju. Meil on Nokia, Ericsson, Cisco ja Huawei seadmeid ja me kasutame Huaweid seal, kus nad head on", lisas ta. "Kõikidel sidevahendite tootjatel on tehased Hiinas. Ja kõik kasutavad ka Hiina päritolu komponente. Seda teades võib küsida, mida me täpselt peaksime keelama?"

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.