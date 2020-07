Eesti põllumehed on vastu taimekaitsevahendite vähendamisele

Eesti on üks kõige vähem taimekaitsevahendeid kasutav riik Euroopa Liidus ja põllumajandus-kaubanduskoja hinnangul tuleks koguste vähendamise asemel keskenduda riskide vähendamisele.

Kogu Euroopa taimekaitsevahenditest kaks kolmandikku kasutavad Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania, rääkis 25 aastat põllumeestele seemneid, teravilja, väetisi ja taimekaitsevahendeid müünud Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas.

Ameerikas lisas, et plaan vähendada kõikjal ühe mõõdupuuga taimekaitsevahendite kasutamist on sama, kui sundida rasvunut ja kõhna võrdselt dieeti pidama, ja leidis, et iga riigi olukorda tuleks eraldi vaadata.

"Kui me veel paarkümmend aastat tagasi kasvatasime Eestis ainult oma tarbeks teravilja kuskil 600 000 kuni 700 000 tonni, siis täna võib öelda, et me kasvatame kolm korda rohkem põllusaake ja samas taimekaitsevahendeid kasutame kaks korda vähem, kui nõukogude ajal kasutati. Sama ka väetiste kohta," rääkis Ameerikas.

