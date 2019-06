Eesti poodides algas alkohoolsete jookide varjamine

Kuigi suured poeketid on oma alkoholiosakonnad juba aegsasti varjanud, jääb siiski küsimus, kas kõik kutsuvad pudelid peavad olema täiesti varjatud ostja silma eest ja kuidas seda teha, kaupmehe ning ameti vahel vahel selgeks vaielda, vahendas uudistesaade "Aktuaalne kaamera".

"Seaduses ja kuskil mujal ei ole sätestatud mingeid juhiseid ja ettekirjutusi, kuidas peab kaupleja oma alkoholi muudest kaupadest eraldama. Selle viisi leiab iga kaupleja ise," tunnistas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti jurist Birgit Raamat.

Amet hindab, kas see on piisavalt tagatud, ja küsib kauplejalt selgitusi, kui ei ole ameti hinnangul piisavalt tagatud. Väikestes poodides, kus alkoholile ei saa seina ette ehitada, peab see siiski olema muust kaubast eraldi. Sageli moodustab alkohol väikepoes lõviosa läbimüügist.

Näiteks peoomanik Eduard Tomson ei usu, et pudelisildi nägemine sunnib meelt muutma ostja, kes alkoholi järele ei tulnud – tema kaupluse lähedal asub näiteks kool.

Alkoholi eksponeerimist poodides kontrollib tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet. Esialgu pole eesmärk trahvide tegemine, kuid kaupmehed on teadnud muudatuste juurutamisest jub poolteist aastat.

