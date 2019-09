Eesti populaarseim alkoholivaba õlu on saamas rahvusvaheliseks kaubamärgiks

Kunagi varem ei ole alkoholivaba õlu olnud Euroopas nii nõutud. Selle populaarsuse laine ei ole läinud mööda ka Baltimaadest. Viimasel ajal on siinkandis ostetud seda üle 10 miljoni liitri: Eestis 2,3 miljonit, Leedus 8,4 miljonit ja Lätis 0,9 miljonit. Tänu suurtele muutustele on aeg küps kujundada ümber Baltimaade populaarseima alkoholivaba õlle bränd GO.

Balti riikides muutus alkoholivaba õlu kõigepealt populaarseks Eestis ja Leedus, hiljem Lätis. Järjest rohkem õlletootjaid toob turule alkoholivaba õlle uusi liike, kuid hoolimata kasvavast konkurentsist, juhivad valdkonda siin piirkonnas selgelt Carlsbergi grupi õlletehased, milleks on Eestis Saku, Lätis Aldaris ja Leedus Švyturys-Utenos alus.

Ebatüüpiline samm

“Varem oli igas meie õlletehases ühte tüüpi alkoholivaba õlu. Hiljem ostsime membraanfiltreerimise seadmed, mis võimaldavad pruulida palju maitsvamaid alkoholivabu õllesid, nii otsustasime, et ei paku klientidele ainult tavalise õlle alternatiivi, vaid täisväärtuslikku jooki,” räägib Rolandas Viršilas, Carlsbergi Baltimaade juht.

Foto: Carlsberg

Nii käivitati Eestis Saku GO, Lätis Aldaris GO ning Leedus Švyturys GO. GO-tootesari sai peagi Baltimaade populaarseimaks alkoholivabaks õlleks. Nii otsustati minna veelgi kaugemale ning jätta kõigis riikides kasutusele sama kaubamärk – GO.

„Carlsberg näeb Balti riike Lääne-Euroopa piirkonna osana, nii et selliste turuliidrite tekkimisega nagu GO, on neil palju lihtsam saada populaarseks ka ühe riigi piiridest väljaspool. Tõsi, selline samm on õllemaailmas haruldane, kuna kliendid on lojaalsed kodustele õlletehastele ja nende kaubamärkidele, nii et GO läbimurret võib pidada ebatavaliseks edulooks,” räägib Viršilas.

Karastusjookide konkurent

Võrreldes Baltimaid, on alkoholivaba õlu kõige populaarsem Leedus. Eelmisel aastal oli seal alkoholivaba õlle keskmine kogus elaniku kohta kolm liitrit, Eestis kaks liitrit ja Lätis, kus jook alles hiljuti avastati – pool liitrit. Viršilase sõnul on vaid aja küsimus, millal need näitajad kõigis kolmes riigis sarnaseks muutuvad.

Foto: Carlsberg

“Viis aastat tagasi ei oleks keegi julgenud arvata, et alkoholivaba õlle järele tekib selline nõudlus. Muutunud elustiil on kõik tagurpidi pööranud. Kes oleks võinud arvata, et sellisele alkoholivabale orgaanilisele tootele nagu Carlsberg võiks meie riigis nõudlus olla? See on siin riiulitel ja inimesed on nõus seda valima.

Olles pikka aega olnud nagu kolmas vend, on alkoholivabast õllest saanud eraldiseisev jook, mis võitleb klientide tähelepanu eest nüüd ka karastusjookidega, mitte ainult õlledega. Ainuüksi eelmisel aastal suurenes alkoholivaba õlle müük 74 protsenti,“ räägib Carlsbergi Baltimaade juht.

Tema sõnul väheneb Euroopas iga aastaga vahe tavalise õlle, mille müük järk-järgult väheneb, ja alkoholivaba õlle vahel, mille müük kasvab järsult. Kui see suundumus püsib, peame oma suhtumise õllesse üle vaatama.

Foto: Carlsberg

Balti riikide erinevused

Baltimaade edukaim alkoholivaba õlu on GO Pilsner, mis on enimmüüdud Eestis ja Leedus ning teine Lätis.

“Alkoholivabad õllekokteilid on Eestis ja Leedus samuti väga nõutud. Lätis ei ole need populaarsed. Muidugi on lätlased hakanud alles viimasel ajal tundma huvi alkoholivaba õlle ja kokteilide vastu, nii et siin võib oodata muutusi, mis on Eestis ja Leedus juba toimunud,“ räägib Viršilas.

Tema sõnul on muutused Baltimaades – premium-klassi õlle kasvav turuosa ja karastusjookide populaarsus – Euroopas levinud trend.