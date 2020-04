Eesti Post jäi suurde miinusesse miinusesse

„Meie töötajad on meile väga olulised ning olukorras, kus esmatasandi töötajate palgad olid tööpere mediaanist ligi kolmandiku võrra maha jäänud, olid palgamuudatused hädavajalikud," ütles Arumeel. „Selle mõjul vähenes voolavus ning kasvas töötajate rahulolu. See omakorda on aluseks kvaliteetse postiteenuse osutamisele."

Kulude poolelt mõjutasid kontserni tulemusi 2019.aastal ka Eesti logistikakeskuse ja sorteerimisliini käivitamine aasta alguses, samuti suurenenud transpordi- ja hoonete kulud, sealhulgas amortisatsioonikulud.

2019. aastal maksis emaettevõte dividende netosummas 1,6 miljonit eurot, millele lisandus tulumaks 394 000 eurot (2018 oli dividendide netosumma 223 000 eurot).

2019. aasta keskmine töötajate arv oli 2 294. Keskmine töötajate arv on aastaga kasvanud 50 töötaja võrra. Töötajate arv on jätkuvalt kasvanud kiiresti arenevates tütarettevõtetes ning püsinud stabiilne emaettevõttes.

Kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele AS Eesti Post ka AS Maksekeskus, OÜ Omniva, Leedu tütarettevõte UAB Omniva LT, Läti tütarfirma SIA Omniva ning sidusettevõte OÜ Post11.