Eesti Post müüb uute pakiautomaatide ostmiseks osa olemasolevaid maha

Ostu- ja tagasirenditehing pole erasektorile sugugi võõras. Reeglina kasutavad seda ettevõtted, kes vajavad kiiresti vaba kapitali ning harilikult müüakse sel moel kinnisvara.

Omniva finantsjuht Jaan Sildam ütles, et riigiettevõtted tema teada niisuguseid lepinguid sõlminud pole, ehk siin on Omniva pioneer. Eripärane on seegi, et kinnisvara asemel otsitakse ostjat 256 pakiautomaadile, mille ettevõte ise soetas nelja miljoni euro eest. Tagasi soovib Omniva need automaadid osta viie aasta jooksul.

Praegu riigihange 265 pakiautomaadi müügiks käib. Kas taoline tehing on parem, kui pangast laenu võtta, selgub Sildami sõnul hanke tulemusena. "Eks me töötame erinevate finantseerimistoodetega, see on üks toode ja vaatame, millist hinnapakkumist see toob. Väga raske on hinnata, mis see tulemus on."

Küsimusele, mida vabaneva rahaga pihta hakatakse, vastas Sildam: "Me finantseerime Omniva kiiret kasvu ja investeeringuid ja sobivusel rekapitaliseerime võib-olla mõnda teist finantstoodet, ehk siis maksame mõne laenu võib-olla tagasi."

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.