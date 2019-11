Eesti Post tõstab kirjakandjate, kullerite ja klienditeenidajate miinimumtasu 12%

Eesti Posti juhatuse liikme Kaida Kauleri sõnul on esmatasandi töötajate konkurentsivõimeline palk ettevõtte jaoks väga oluline, mistõttu lisatakse tuleval aastal nende töötajate palgafondi üle poole miljoni euro. „Esmatasandi töötajate palk ei ole koht, millelt ettevõte peaks kokku hoidma. Meil töötab sadu kirjakandjaid, postikullereid, klienditeenindajaid ja postitöötlejaid. Tahame nende töö eest maksta ka väärikat töötasu,“ ütles Kauler.

Omniva kommunikatsioonijuht Kaja Sepp selgitas, et põhitöötasu miinimum on erinevatel ametikohtadel erinev. Nii on ettevõtte miinimumtasu 620 eurot, kirjakandjatel aga 640 eurot. Sellele summale lisandub veel tulemustasu ning muud ettevõtte poolt pakutavad toetused.

„Oleme postitöötajate töötasusid tõstnud iga aasta ning kavatseme teha seda ka edaspidi. Selleks peame jätkuvalt leidma lahendusi, kuidas postiteenuste tasud kulupõhiseks muuta ning tänane postivõrk efektiivsemalt tööle panna,“ lisas Kauler.

Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liidu (ESTAL) esimehe Kadri Kanguri sõnul mõjutab postivaldkonna keeruline olukord ka läbirääkimisi, kuid seekord oli ametiühingutel ja tööandjal selgelt ühine eesmärk – postitöötajate palkade konkurentsivõimelisemaks muutmine.

„Postiseadus vajaks kaasajastamist ning margihinda muudeti viimati 2016. aastal. Vaid ajalehtede-ajakirjade kojukande hinnatõusust saadud vahendid võimaldavad tööandjal panustada rohkem töötajate palkadesse. See võimaldab leevendada tööjõu puudust ning osutada kvaliteetsemat teenust, mis on kõigi postiteenuse tarbijate huvides,“ ütles Kangur.