Eesti Posti finantsjuht sai sule sappa, põhjuseks erinevad nägemused

„Nõukogu ja finantsvaldkonna juhi nägemused ettevõtte finantsjuhtimise korraldusele on erinevad," ütles Eesti Posti nõukogu esimees Bo Henriksson.

Sildami leping juhatuse liikmena lõpeb 31.detsembril 2019. Nõukogu tänas Sildamit senise töö eest.

AS Eesti Post Eesti riigile kuuluv äriühing. Kontsernis töötab 2300 inimest üle Baltikumi ning 2019. aasta kolmanda kvartali käive oli 92,6 miljonit eurot. Kontserni põhitegevusala on posti-, logistika- ja infologistikateenuste osutamine ning e-arvete käitlemine. Lisaks emaettevõttele AS Eesti Post kuuluvad kontserni tütar- ja sidusettevõtted SIA Omniva ja UAB Omniva LT, mis osutavad pakiautomaadi- ja kullerteenust Läti ja Leedu turul. AS-i Maksekeskus tegevusala on makselahenduste pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Baltikumis. Post11 pakub e-kaupmeestele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi kaupade kättetoimetamiseks üle kogu maailma.