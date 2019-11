Eesti Posti hinnatõusu vastu võidelnud riigikogulasel on suurosalus kohalikul väljaandel

Kokk korraldas kojukande probleemide teemal 23. oktoobril ümarlaua, kus Express Posti ja Eesti Posti esindajad leppisid kokku kokku, et hakkavad arutama, mis oleks vaja kahe ettevõtte baasil ühisfirma loomiseks.

"Väga valest otsast sõidad sisse. Ega ma raha ei jaga. Lihtsalt teema on üleval, et lehed jõuaks koju," ütles Kokk Äripäevale. Ta toonitas, et kojukande küsimuse võtsid üles just suuremad väljaanded, mitte maakonnalehed, vahendab Äripäev.

Meediaettevõtete liidu tegevdirektor Mart Raudsaare sõnul on Aivar Kokk võtnud Eesti Postis toimuva vaatluse alla Meedialiidu palvel ning initsiatiivil.

"Enne vastava ümarlaua kokkukutsumist pöördus Aivar Kokk isiklikult minu poole küsimusega, kas ma näen tema puhul mingit huvide konflikti seoses Vooremaaga," selgitas Raudsaar. Tema sõnul pidas Kokk tõenäoliseks, et oponendid võivad hakata teda selle teemaga seoses ründama.

"Sellega seoses pean oluliseks nii isiklikult kui Meedialiidu nimel Aivar Koka ees vabandada," ütles meediaettevõtete liidu tegevjuht Mart Raudsaar.

Raudsaar ei näinud Aivar Koka puhul selles küsimuses huvide konflikti siis ega näe ka praegu. "Mul on väga hea meel, et Riigikogu liikmete seas on poliitikuid, kelle jaoks on oluline, et ka maainimestele tuleks perioodika koju mõisliku aja ja mõistliku hinnaga," lisas Raudsaar.