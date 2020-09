Eesti Posti nõukogu otsustas ettevõte juhi välja vahetada

„Tegu ei ole üleöö sündinud otsusega, vaid ühiselt töötatud kolme kuu jooksul jõudsime tõdemuseni, et ettevõte vajab edasiminekuks muutusi," ütles nõukogu esimees Sten Soosaar.

Ansi Arumeele sõnas, et mõistab nõukogu otsust. „Mõistsime nõukoguga ühtemoodi, milline peaks olema postiteenuse tulevik, kuid koostöö väikestes detailides ei sujunud ning selles olukorras on mõistlikum lahku minna."

„Täname Ansi Arumeelt tema panuse eest ettevõtte arengusse nii juhatuse esimehena kui ka varasema ligi 15 aasta jooksul," ütles Soosaar.

Aasta lõpuni on juhatuse esimehe vastutusalad jagatud teiste juhatuse liikmete vahel.

Kõik juhatuse liikmed alluvad otse nõukogule ja on oma volitustes võrdsed, juhatuse esimehe kohusetäitja ülesandeks on juhatuse töö koordineerimine. Juhatuse esimehe kohusetäitja on ettevõtte juhatuse liige Andre Veskimeister.

Lähinädalatel arutab nõukogu ettevõtte juhtimisküsimusi pikemalt ning otsustab, mitu liiget ja milliste vastutusaladega saab juhatuses olema.