Eesti Posti nõukogu teeb äride eraldamiseks juhtkonnas vangerdusi

Eesti Post on hiljuti välja vahetanud finantsjuhi Ahto Pärli, kes alustas tööd alles tänavu 20. aprillil. Riigifirmal on aga ka värske nõukogu, mille liikmed ning nõukogu juhiks saanud Sten Soosaare nimetas väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister Raul Siem ametisse veel tänavu juuni keskpaigas.

Soosaar selgitaski Ärilehele, et vangerdused finantsjuhi kohal on seotud Eesti Posti ühe ärivaldkonna ehk infoäri (e-arvete) eraldamise eraldiseisvaks äriühinguks.

Soosaare enda tausta uurima hakates tuleb välja, et mees on töötanud nii näiteks Eesti Energias kui olnud ka üks e-kooli süsteemi loojatest. Siiski on Soosaarel ka minevikus üks tumedam plekk ning mees on aastate eest sattunud ka kaitsepolitsei uurimise alla.