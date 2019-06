Eesti president on hea majandaja: laene ei ole, kinnisvara aga jagub ja ta teenib selle pealt ka tulu

Värskelt esitatud majanduslike huvide deklaratsiooni järgi teenis kaks ja pool aastat Eesti presidendina ametis olev Kersti Kaljulaid mullu 74 525,99 eurot. Aasta varem, 2017. aastal oli presidendi aasta brutosissetuleku suurus 74 875,26 eurot eurot.

Deklaratsioonis on juba mitu aastat olnud ära märgitud ka tema ametikohustustest väljapoole jääv kõrvaltegevus, milleks on eluruumide rentimine läbi erinevate lepingute. Kinnisvara iseenesest Kaljulaidil on, talle kuulub kaks korterit, eramu Nõmmel ning suvila Harkus.

Eesti Ekspress märkis juba 2017. aastal, et Kersti Kaljulaidi näol on tegemist kõige varakama presidendiga pärast taasiseseisvumist, hinnates tema vara väärtuseks toona üle miljoni euro ja nimetades presidenti euromiljonäriks..

Juba siis ei olnud Eesti presidendil ühtegi laenu üleval ja neid ei ole vahepeal juurde tulnud. Kui aga kaks aastat tagasi esitatud deklaratsioonis olid ära märgitud ka Nordea indeksvõlakirjad, siis neid enam kirjas ei ole. Jätkuvalt on Kaljulaidil 5% osalus ettevõttes Regio OÜ.

Majanduslike huvide deklaratsioonid tuli esitada 31. maiks. Need peavad esitama president, riigikogu liige, valitsuse liige, kohtunik, riigikontrolör, õiguskantsler, Eesti Panga juhtorgani liige, presidendi kantselei direktor, riigikogu kantselei direktor, valitsusasutuse juht, ministeeriumi kantsler ja riigikantselei direktor.

Kohalike omavalitsuste ametiisikutest peavad deklaratsiooni esitama vähemalt kohaliku omavalitsuse volikogu liige, valla- või linnavalitsuse liige, osavalla või linnaosa vanem, valla või linna ametiasutuse juht.