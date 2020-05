„Tuleb tunnistada, et väga kahju on sellest kohast. Ikkagi Tallinna kõige vanem kõrts,” ütleb Eesti pubide kroonimata kuningaks peetav Aare Hallop. Tema häälest kostab, et otsus oli valus ja raske.

Koos Raul Juurega 22 aastat Tallinna vanalinnas Karja Keldrit pidanud Hallop ütleb, et tegelikult oli tal Karja Keldri kinnipaneku plaan juba mitu aastat. Koht vajas hädasti remonti. Rendileping omanikuga oli aga tehtud vanal hallil ajal ja väga rendileandja poole kaldu.