Eesti puidu ja puittoodete eksport kasvas 12%

Välja sõnul on Eestil veel suur potentsiaal puidu keemilisel ja molekulaarsel töötlemisel. "Puidust saab lisaks mööblile ja puitmajadele luua ka palju muud. Tänased tehnoloogiad võimaldavad puidust luua juba pea kõike, mida on varasemalt tehtud taastumatutest loodusvaradest: (plast)pakendeid, riideid, maju, autosid, päikesepaneele, kosmeetikatooteid ja isegi arvutiekraane," näitlikustas Välja. "See on suund, kuhu Eesti metsa- ja puidusektor plaanib lähitulevikus areneda ja Eestit seeläbi rikkamaks muuta" ütles Välja.

Ekspordimahtude kasvu taga on olnud ka sektori investeeringud tehnoloogiasse. Statistikaameti andmetel investeeriti aastatel 2013-2017 sektori ettevõtetesse kokku 1,57 miljardit eurot. Investeeringute kasv on taganud ka stabiilse lisandväärtuse kasvu sektoris. Metsa- ja puidusektor on lisaks Eesti ekspordi edendamisele ka märkimisväärne tööandja, pakkudes tööd ligi 40 000 inimesele.